Погода в Москве будет более солнечной и прохладной

В последний день лета погодой в столичном регионе будет управлять антициклон. Поэтому осадков не ожидается, а из-за облаков начнет выглядывать солнце.

Однако северный и северо-западный ветер принесут в Москву похолодание. Как сообщает ИА "Метеоновости", температура в столице составит 13-15 градусов, а в Московской области – 12-17 градусов выше нуля.

Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, относительная влажность воздуха в середине дня - 69%. Атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба, что может вызвать недомогания у гипертоников. На самочувствие других жителей столичного региона погода должна повлиять хорошо.