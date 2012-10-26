Три человека пострадали от холода в Москве

За минувшие сутки в Москве три человека замерзли на улицах. Один из пострадавших скончался, врачи не смогли ему помочь.



Как правило, от холода в Москве страдают бродяги и лица в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Ранее, Гидрометцентр сообщил, что в ближайшие выходные ночная температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов, а в понедельник, 29 октября, будет до 7 мороза.

При этом синоптики центра "Фобос" не прогнозировали резкого похолодания. По их расчетам, температура воздуха в столице в ближайшие дни будет держаться в пределах от минус 4 до плюс 5 градусов.