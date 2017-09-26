Заморозки и туман придут в столичный регион в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заморозки и туман ожидаются в столичном регионе 27 сентября. Объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на среду прогнозируется переменная облачность, северный ветер будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду. Днем – облачно с прояснениями, ветер сменит направление на восточное и усилится до 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 4–6 градусов тепла, а в дневное время столбики термометров поднимутся до 10–12 градусов.

Второй день подряд в Москве держится высокое атмосферное давление. В 11:00 показатели барометров достигли 765,8 миллиметра ртутного столба, что превышает рекорд. Максимальное значение 26 сентября составляло 763,5 миллиметра ртутного столба в 1973 году. 27 сентября давление останется по-прежнему высоким.

Высокое давление может отразиться на гипертониках, людях с заболеваниями сердца и с ишемической болезнью.