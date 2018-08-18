Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков

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В Московском регионе температура не поднимется в субботу выше 26 градусов, ночью температура опустится до 3 градусов. Синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается, говорится на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы воздух прогреется до 23-25 градусов. Ветер подует восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

А вот в ночь на воскресенье в столице похолодает до 10-12 градусов.

Синоптики ранее пообещали жителям столицы сухую и теплую погоду в выходные, однако сообщили, что на предстоящей неделе в Москве вновь похолодает и вернутся дожди.