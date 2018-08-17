Синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Москве

Переменная облачность и 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 17 августа.

Как передает портал "Метеоновости", атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормальных значений. Относительная влажность составит около 40 процентов, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Также синоптики отмечают, что "это щадящие, комфортные внешние условия для метеозависимых людей с болезнями суставов и позвоночника, бронхо-легочной системы". Кроме того, улучшение почувствуют люди с нарушением терморегуляции.

При этом рост атмосферного давления и геомагнитный фон могут оказать негативное влияние на людей с синдромом хронической усталости, вегето-сосудистой дистонией, гипертонией и перенесших различные сосудистые нарушения.

Синоптики ранее пообещали москвичам сухую и теплую погоду в ближайшие выходные, однако сообщили, что на новой неделе в городе вновь похолодает и вернутся дожди.