Синоптики рассказали, когда в Москву вернется солнце

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 5 ноября, погода в Москве начнет меняться. Циклон покинет пределы столичного региона и на смену дождливой и пасмурной погоде придет солнце.

"В первый день новой недели характер погоды будет меняться. Циклон покинет пределы столичного региона. В облаках появятся первые неустойчивые прояснения. Дожди прекратятся, а температура воздуха понизится, наиболее заметно в ночные часы. Местами в регионе вернутся заморозки, днем же столбики термометров не поднимутся выше +5...+7 градусов", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус телеканалу Москва 24.

Солнце обещают синоптики уже в понедельник. По прогнозам метеорологов, его на следующей неделе его будет много. В целом, средняя температура воздуха в столице составит до +9 градусов.

Что касается праздничного воскресенья, 4 ноября, то в этот день в Москве будет тепло, но пасмурно. Воздух прогреется до +8 градусов. осадков не ожидается, однако будет довольно ветрено – порывы до 12 метров в секунду.