В столичном регионе в пятницу сохранится 30-градусная жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В пятницу, 3 августа, в столичном регионе сохранится небольшая облачность, без осадков, сообщает центр погоды "Фобос".
Максимальная температура воздуха в столице составит +28... +30 градусов тепла, в области – до +31 градуса. Таким образом, температурный фон будет на 8-9 градусов выше климатической нормы.
Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Относительная влажность составит 31 процент. Атмосферное давление снизится до 746 миллиметров ртутного столба.
В такую погоду специалисты рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также пить больше воды.
По прогнозам метеорологов, уже в начале следующей недели аномальная жара в столице сменится резким похолоданием. Температура воздуха опустится до 17 градусов днем.
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