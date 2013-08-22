Форма поиска по сайту

22 августа 2013, 17:49

Транспорт

Из Москвы во Владивосток будут ходить ускоренные багажные поезда

На маршруте Москва-Владивосток начинают курсировать ускоренные багажные поезда, сообщает пресс-служба РЖД.

В компании отмечают, что "преимуществом для клиентов является неограниченные вес и объем партии груза, единовременно принимаемой к перевозке", кроме того, "дополнительно могут предоставляться услуги по упаковке, консолидации, временному хранению".

Планируется, что ускоренные багажные поезда будут ходить дважды в неделю.

