22 августа 2013
Из Москвы во Владивосток будут ходить ускоренные багажные поезда
На маршруте Москва-Владивосток начинают курсировать ускоренные багажные поезда, сообщает пресс-служба РЖД.
В компании отмечают, что "преимуществом для клиентов является неограниченные вес и объем партии груза, единовременно принимаемой к перевозке", кроме того, "дополнительно могут предоставляться услуги по упаковке, консолидации, временному хранению".
Планируется, что ускоренные багажные поезда будут ходить дважды в неделю.
