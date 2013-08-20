Форма поиска по сайту

20 августа 2013, 13:48

Транспорт

Поезд Москва-Париж врезался в стадо овец на территории Белоруссии

Поезд, следовавший по маршруту Москва-Париж, врезался в стадо овец. Инцидент произошел на территории Белоруссии в Брестской области. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

В результате аварии погибли восемь овец, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на подъезде к польской границе.

Задержка в движении состава не превысила 40 минут. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливают белорусские правоохранители.

поезда овцы чп

