20 августа 2013, 13:48Транспорт
Поезд Москва-Париж врезался в стадо овец на территории Белоруссии
Поезд, следовавший по маршруту Москва-Париж, врезался в стадо овец. Инцидент произошел на территории Белоруссии в Брестской области. Никто из пассажиров поезда не пострадал.
В результате аварии погибли восемь овец, сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел на подъезде к польской границе.
Задержка в движении состава не превысила 40 минут. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливают белорусские правоохранители.