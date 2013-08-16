Вагоны, следующие из Варны в Москву, задерживаются из-за взрыва газа

Беспересадочные вагоны, следующие из Варны в Москву, задерживаются из-за взрывов цистерн на перегоне Тополите - Езерово. В результате ЧП пострадали 11 человек.

По предварительным данным, взрывы произошли вследствие начавшегося пожара при перекачке газа из одной из цистерн.

Задержка вагонов, отправленных из Варны, составила 12 часов 20 минут. На станции Русе вагоны прицепили к поезду №460 София-Бухарест. Из столицы Румынии вагоны проследуют через Украину в Москву. Прибытие поезда ожидается завтра 17 августа в 21.23 в составе поезда № 60 София-Москва.