В Подмосковье сошел с рельсов вагон с углем

На станции Тучково Московской области сошел с рельсов вагон грузового состава, перевозящего уголь.

ЧП произошло в 6.00 на перегоне между станциями Тучково-Дорохово Рузского района Московской области с железнодорожным составом, состоящим из 74 вагонов, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

При этом был поврежден железнодорожный путь.

Пострадавших при происшествии нет.

Для скорейшей ликвидации последствий аварии было организовано реверсивное движение железнодорожных составов по второму пути.

На время ликвидации последствий ЧП на Белорусском направлении ожидаются задержки в движении поездов.