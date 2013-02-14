РЖД пустят дополнительные поезда в период мартовских праздников

На мартовские праздники РЖД запустит 65 дополнительных поездов

В период с 6 по 12 марта ОАО "Федеральная пассажирская компания" назначит 65 дополнительных поездов дальнего следования на 84 рейса.

"Наибольшее количество дополнительных поездов проследует по традиционно популярным направлениям: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Нижний Новгород, Москва – Киров, Москва – Ярославль", – сообщает пресс-служба РЖД.

Также дополнительные рейсы назначены из Москвы и Санкт-Петербурга в Киев, Харьков, Минск и Брест.

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда пустят по маршрутам: Ростов – Кисловодск, Ростов – Адлер, Иркутск – Улан-Удэ, Новокузнецк – Новосибирск, Чита – Забайкальск и другим.