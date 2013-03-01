Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2013, 11:15

Происшествия

В Подмосковье задержаны 400 нелегалов, шивших спортивную одежду

В Подмосковье задержаны 400 швей из Вьетнама, специализировавшихся на пошиве спортивной одежды известных брендов. В деревне Кабаново полицейские обнаружили сразу 5 подпольных цехов и 2 склада с готовой продукцией. Всего было найдено около 1 тысячи комплектов спортивной одежды.

Все рабочие не имели при себе документов, удостоверяющих личность и подтверждающих законность нахождения на территории России. Нелегалы проживали прямо в цехах, где шилась одежда, а покидать эту территорию им запрещалось.

Задержанных доставили в территориальный отдел миграционной службы для дальнейшего разбирательства. В отношении них были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в страну, сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела статьям "незаконное использование товарного знака" и "организация незаконной миграции". Владельцу незаконного бизнеса грозит до 2 лет лишения свободы.

Сайты по теме


подделки мигранты подпольные цеха

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика