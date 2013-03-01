В Подмосковье задержаны 400 нелегалов, шивших спортивную одежду

В Подмосковье задержаны 400 швей из Вьетнама, специализировавшихся на пошиве спортивной одежды известных брендов. В деревне Кабаново полицейские обнаружили сразу 5 подпольных цехов и 2 склада с готовой продукцией. Всего было найдено около 1 тысячи комплектов спортивной одежды.

Все рабочие не имели при себе документов, удостоверяющих личность и подтверждающих законность нахождения на территории России. Нелегалы проживали прямо в цехах, где шилась одежда, а покидать эту территорию им запрещалось.

Задержанных доставили в территориальный отдел миграционной службы для дальнейшего разбирательства. В отношении них были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в страну, сообщает пресс-служба ГУ МВД Подмосковья.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела статьям "незаконное использование товарного знака" и "организация незаконной миграции". Владельцу незаконного бизнеса грозит до 2 лет лишения свободы.