"Почта России" выпустит марку в честь ЧМ по легкой атлетике
"Почта России" выпустит почтовую марку, посвященную Чемпионату мира по легкой атлетике.
Марка выйдет в обращение 10 августа, в день начала соревнований, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на национального почтового оператора.
Номинал знака почтовой оплаты составляет 14 рублей 25 копеек, тираж - 360 тысяч экземпляров.
Приобрести марку, а также погасить ее специальным штемпелем можно будет на Московском почтамте на протяжении трех дней - 10, 12 и 13 августа.
Легкоатлетические чемпионаты мира проводятся раз в два года и длятся девять дней. С 10 по 18 августа 2013 года чемпионат мира впервые примет Москва на Большой спортивной арене комплекса "Лужники". В соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов из 206 стран, будет разыграно 47 комплектов медалей.
