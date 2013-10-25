25 октября 2013, 16:54Спорт
Студентка МГУ Мария Рыбникова завоевала бронзу на Кубке мира по каратэ
Студентка первого курса юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Мария Рыбникова завоевала бронзу на Кубке мира по каратэ, сообщает в пятницу пресс-служба университета.
Соревнования проходили 18-20 октября в Дании. В них участвовали более 500 спортсменов из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Рыбникова заняла третье место в личных соревнованиях среди юниорок 16-17 лет.
В своей возрастной группе Маша является лидером российской команды. В 2013 году она уже одерживала победы на Всероссийских соревнованиях по каратэ и Всероссийских юношеских играх боевых искусств.
