Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября 2013, 16:54

Спорт

Студентка МГУ Мария Рыбникова завоевала бронзу на Кубке мира по каратэ

Студентка первого курса юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Мария Рыбникова завоевала бронзу на Кубке мира по каратэ, сообщает в пятницу пресс-служба университета.

Соревнования проходили 18-20 октября в Дании. В них участвовали более 500 спортсменов из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Рыбникова заняла третье место в личных соревнованиях среди юниорок 16-17 лет.

В своей возрастной группе Маша является лидером российской команды. В 2013 году она уже одерживала победы на Всероссийских соревнованиях по каратэ и Всероссийских юношеских играх боевых искусств.

Сайты по теме


победители МГУ им. М. В. Ломоносова международные соревнования

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика