Бразильские спортсменки вышли в финал турнира по бич-волею в Москве

Бразильский дуэт Мария Клара/Кэрол, обыграв в полуфинале испанок Эльзу Бакерисо и Лилиану Фернандес, пробился в финал турнира Большого Шлема по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Спортсменки одержали победу в двух сетах - 21:18, 21:14. Игра продлилась 37 минут, передает "Р-Спорт".

Соперницы бразильских волейболисток по финальному матчу определятся во втором полуфинале, где встретятся немки Лаура Людвиг/Кира Валькенхорст и итальянки Марта Менегатти/Виктория Орси Тот.