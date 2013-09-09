Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на ЧМ-2013

По итогам завершившегося сбора тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым огласил список игроков, который отправится на Кубок мира на Таити. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Вратари – Андрей Бухлицкий, Данила Ипполитов (оба – "Локомотив", Москва).

Полевые игроки – Юрий Горчинский, Алексей Макаров, Юрий Крашенинников, Антон Шкарин, Илья Леонов, Егор Шайков (все – "Локомотив", Москва), Анатолий Перемитин, Кирилл Романов (оба – "Кристалл", Санкт-Петербург), Дмитрий Шишин ("Ротор", Волгоград), Егор Еремеев ("Строгино", Москва).

Кубок мира УЕФА будет проходить с 18 по 28 сентября на Таити. Сборная Россия является действующим обладателем трофея.

В групповом этапе российские футболисты сыграют с Японией (19 сентября), Кот-д'Ивуаром (21 сентября) и Парагваем (23 сентября).