В жаркие дни маршруты некоторых автобусов продлят до пляжей

С 21 мая Мосгортранс продлевает маршруты некоторых автобусов до городских зон отдыха. Особый режим следования будет действовать с девяти утра до девяти вечера. Изменения коснутся выходных и особо жарких рабочих дней, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщается на сайте предприятия, продлевается маршрут автобусов №№127 и 127ф от конечной станции "Рублево" до остановок "Мякинино" и "Рублевский пляж" соответственно.

Кроме того, остановка "Борисовский мост" на некоторых автобусных маршрутах в будние дни теперь будет осуществляться только по требованию. С этими и другими изменениями можно ознакомиться на сайте Мосгортранса. Новый график движения автобусов сохранится до конца сентября.