26 февраля 2013, 19:14

Культура

В Музее Урании расскажут "Самое интересное о метеоритах"

Фото: planetarium-moscow.ru/in-the-planetarium/urania-museum

В Музее Урании, расположенном в Планетарии Москвы, появилась новая экскурсия "Самое интересное о метеоритах". Посетители увидят 113 образцов внеземного вещества, среди которых есть экспонаты с Марса и Луны.

Кроме того, участники экскурсий узнают, почему падают метеориты, могут ли они быть радиоактивными, что такое метеоритный дождь, чем отличаются метеоры от болидов, а кометы от метеоритов, и многое другое.

Экскурсия будет проводиться с 15 марта по будням, с 11:25 и 16:30. Оформить заявку можно на сайте музея.

