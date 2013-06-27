Современные авторы "перескажут" Шекспира прозой

Британское издательство Hogarth предложило популярным писателям переложить стихотворные пьесы Уильяма Шекспира в прозу. Проект, получивший название Hogarth Shakespeare, призван открыть английского драматурга для более широкой аудитории.

Среди авторов, которые уже откликнулись на предложение Hogarth, - английская писательница Джанет Уинтерсон, выбравшая пьесу "Зимняя сказка", и американка Энн Тайлер, которая будет работать над комедией "Укрощение строптивой", сообщает газета The Telegraph.

Проект приурочен к 400-летию со дня смерти Шекспира. Эта дата будет отмечаться в 2016 году.