В парке "Сокольники" появились "мудрые" скамейки

На территории КВЦ "Сокольники" появились самые настоящие "мудрые" скамейки. Теперь посетители парка могут не просто отдохнуть, наслаждаясь видами цветочных композиций или декоративного фонтана, но и поразмышлять над словами великих людей.

"Умные высказывания у лавочек. В Сокольниках поставили лавки,а над ними прикрепили таблички с высказываниями. Я сегодня нашел цитату Оскара Уайльда", - пишет житель района Сокольники Олег Ковалев.

На скамейках размещены таблички с цитатами прославленных художников и писателей, среди которых Оскар Уайльд, Леонардо да Винчи, Карлейль, Антуан де Сент-Экзюпери, Жан Поль (Рихтер) и многие другие. Из современных деятелей представлен крупный американский бизнесмен, а по совместительству и писатель Дональд Трамп.

