Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля 2013, 14:11

Культура

В парке "Сокольники" появились "мудрые" скамейки

Фото:Sosedi.ru


На территории КВЦ "Сокольники" появились самые настоящие "мудрые" скамейки. Теперь посетители парка могут не просто отдохнуть, наслаждаясь видами цветочных композиций или декоративного фонтана, но и поразмышлять над словами великих людей.

"Умные высказывания у лавочек. В Сокольниках поставили лавки,а над ними прикрепили таблички с высказываниями. Я сегодня нашел цитату Оскара Уайльда", - пишет житель района Сокольники Олег Ковалев.

На скамейках размещены таблички с цитатами прославленных художников и писателей, среди которых Оскар Уайльд, Леонардо да Винчи, Карлейль, Антуан де Сент-Экзюпери, Жан Поль (Рихтер) и многие другие. Из современных деятелей представлен крупный американский бизнесмен, а по совместительству и писатель Дональд Трамп.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

писатели художники парк Сокольники скамейки новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика