ГИБДД начинает общегородской профилактический рейд "Пешеход"

Сегодня, 15 мая, столичная Госавтоинспекция начинает общегородской профилактический рейд "Пешеход".

Во время проведения рейда, инспекторы будут уделать особое внимание нарушениям: переход проезжей части в неустановленном месте; переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора; нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков; невыполнение требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах; нарушение правил остановки и стоянки на тротуаре; нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода.

По данным столичного ГИБДД, за 4 месяца этого года в городе произошло 1260 ДТП, связанных с наездом на пешеходов (аналогичный период 2012 года - 1428). В указанных авариях пострадало 1231 человека, погибло 92 человека. Сократилось и количество происшествий с участием детей-пешеходов.

Основными причинами ДТП с участием пешеходов в январе - апреле 2013 года являются: переход вне пешеходного перехода - 187; переход в неустановленном месте -185; неожиданный выход из-за сооружения или стоящего транспортного средства - 56; неподчинение сигналам регулировщика - 51.

За 4 месяца 2013 года сотрудники Госавтоинспекции выявили 93028 нарушений ПДД пешеходами и 31636 нарушений водителями требований ПДД уступить дорогу пешеходам, а также велосипедистам, пользующимся преимуществом.

Столичная Госавтоинспекция в очередной раз напоминает участникам движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов - водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают.