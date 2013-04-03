Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2013, 13:58

Город

Московские сотрудники ГИБДД будут отлавливать пешеходов-нарушителей

4 апреля сотрудники Госавтоинспекции будут отслеживать и пресекать нарушение пешеходами дорожных правил. Мероприятие под названием "Пешеходный переход" будет проводиться во всех округах города, информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

Целью общегородского рейда является профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда вежливых взаимоотношений участников дорожного движения и повышение дорожной безопасности.

Особое внимание столичных сотрудников ГИБДД будет уделено переходу проезжей части в неустановленном месте и на красный свет, нарушению правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, нарушению правил остановки и стоянки на тротуаре и в зоне пешеходного перехода, а также невыполнению требований уступить дорогу пешеходам на переходах, добавили в ведомстве.

Сайты по теме


пешеходы водители рейды ГАИ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика