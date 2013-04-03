Московские сотрудники ГИБДД будут отлавливать пешеходов-нарушителей

4 апреля сотрудники Госавтоинспекции будут отслеживать и пресекать нарушение пешеходами дорожных правил. Мероприятие под названием "Пешеходный переход" будет проводиться во всех округах города, информирует пресс-служба Управления ГИБДД по Москве.

Целью общегородского рейда является профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда вежливых взаимоотношений участников дорожного движения и повышение дорожной безопасности.

Особое внимание столичных сотрудников ГИБДД будет уделено переходу проезжей части в неустановленном месте и на красный свет, нарушению правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, нарушению правил остановки и стоянки на тротуаре и в зоне пешеходного перехода, а также невыполнению требований уступить дорогу пешеходам на переходах, добавили в ведомстве.