Пешеходный переход у метро "Волжская" перегородили забором

Фото: Читатель М24.ru

Читатель М24.ru Дмитрий сообщает о заборе, который установили прямо на пешеходном переходе у метро "Волжская". По его словам, светофор, который стоит тут же, не работает, и машины не останавливаются.

"Люди идут по дороге до перехода, перешли дорогу и идут опять по дороге до тех пор, когда забор закончиться", - пишет Дмитрий.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!