24 апреля 2013, 15:35

Город

На дороге рядом со ВГИКом стерлась "зебра"

Фото:Читатель M24.ru

Студент столичного вуза Кирилл сообщил M24.ru об отсутствии разметки на пешеходном переходе в районе Ростокино.

"На улице Вильгельма Пика у главного входа в университет ВГИК отсутствует пешеходный переход, а именно стерлась "зебра". Из-за этого становится трудно, а иногда и опасно для жизни, переходить дорогу в этом месте", - пишет читатель M24.ru Кирилл.

По его словам, на этом участке дороги так же нет соответствующего знака о пешеходном переходе.

