На дороге рядом со ВГИКом стерлась "зебра"

Фото:Читатель M24.ru

Студент столичного вуза Кирилл сообщил M24.ru об отсутствии разметки на пешеходном переходе в районе Ростокино.

"На улице Вильгельма Пика у главного входа в университет ВГИК отсутствует пешеходный переход, а именно стерлась "зебра". Из-за этого становится трудно, а иногда и опасно для жизни, переходить дорогу в этом месте", - пишет читатель M24.ru Кирилл.

По его словам, на этом участке дороги так же нет соответствующего знака о пешеходном переходе.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.