20 сентября 2013, 20:58Город
В ВАО установят восемь новых пешеходных переходов
В Восточном округе столицы будут сделаны восемь новых пешеходных переходов, сообщает муниципальное издание "Восточный округ".
Переходы будут установлены по следующим адресам: улица Малая Черкизовская – улица Просторная, Измайловский бульвар – 7-я Парковая улица, улица Средняя Первомайская – 13-я Парковая улица, улица Бойцовая – бульвар Маршала Рокоссовского, 2-я Владимирская улица – Федеративный проспект, Сокольнический вал – Поперечный просек, Измайловский бульвар – 9-я Парковая улица, улица Щербаковская – улица Ибрагимова.