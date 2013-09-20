В ВАО установят восемь новых пешеходных переходов

Переходы будут установлены по следующим адресам: улица Малая Черкизовская – улица Просторная, Измайловский бульвар – 7-я Парковая улица, улица Средняя Первомайская – 13-я Парковая улица, улица Бойцовая – бульвар Маршала Рокоссовского, 2-я Владимирская улица – Федеративный проспект, Сокольнический вал – Поперечный просек, Измайловский бульвар – 9-я Парковая улица, улица Щербаковская – улица Ибрагимова.

В Восточном округе столицы будут сделаны восемь новых пешеходных переходов, сообщает муниципальное издание "Восточный округ".

