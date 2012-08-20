Читатель М24: На Алтуфьевском шоссе сбили человека

Наш читатель Роман Караваев стал очевидцем аварии, в которой был сбит пешеход. ДТП произошло 18 августа на Алтуфьевском шоссе, около дома №80.

На место происшествия приехали 3 кареты скорой помощи, дорожно-патрульная служба и спасатели.

Пострадавший был доставлен в больницу, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Позже другой наш читатель, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что пострадавших оказалось двое: мужчина лет 45 с травмами средней тяжести, и женщина лет 35, в крайне тяжелом состоянии.

Виновник ДТП, по словам очевидца – таксист, не пропустивший пешеходов на переходе.



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