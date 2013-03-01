Движение транспорта перекрыто на улице Тарусская из-за пожара

В Москве в пятницу утром перекрыто движение автотранспорта на улице Тарусская из-за пожара. Об этом РИА Новости сообщил представитель группы оперативного информирования ГИБДД по столице.

По его словам, в связи с возгоранием строительных материалов было принято решение перекрыть движение на данном участке.

Информация о причинах пожара и других обстоятельствах происшествия пока не поступала.

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