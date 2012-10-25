Полицейские расследуют жестокое убийство пенсионерки на западе Москвы

Столичные полицейские расследуют жестокое убийство 76-летней москвички, тело которой было обнаружено в ее квартире на улице Пырьева.

По данным источника в правоохранительных органах, перед смертью пенсионерку связали скотчем и электрическим шнуром по рукам и ногам, а затем избили.

После убийства, которое, предположительно, было совершено 22 октября, преступник завернул тело женщины в одеяло и засунул его в туристский рюкзак, передает "Интерфакс".

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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