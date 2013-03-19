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19 марта 2013, 15:26

Происшествия

Пожилая женщина погибла под колесами автобуса на юго-западе Москвы

Днем 19 марта автобус сбил пенсионерку на остановке на юго-западе столицы. Авария произошла у дома номер 47 по улице Обручева в 13.15.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Москве, пожилая женщина попала под колеса автобуса "ЛиАЗ". От полученных травм она скончалась на месте. Причины происшествия сейчас выясняются.

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