Прожиточный минимум в Подмосковье на 2014 г. составит 6,8 тыс. рублей

Прожиточный минимум для пенсионеров в Московской области на 2014 год остается на уровне 2013 года и составит 6,8 тысячи рублей в месяц.

В 2012 году минимум был установлен в размере 6 тысяч 312 рублей, а с 1 января 2013 года он был увеличен на 500 рублей - до 6 тысяч 812 рублей

Тем пенсионерам, у которых выплаты cо стороны государства составляют меньшую сумму, проведут индексацию.

Закон о прожиточном минимуме для пенсионеров, который подписал в среду подмосковный губернатор Андрей Воробьев, вступит в силу 17 октября, сообщает портал НовостиМО