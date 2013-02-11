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11 февраля 2013, 10:59

Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку

Столичные полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку. Ими оказались безработные жители Москвы и Подмосковья в возрасте 30 и 40 лет, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"6 февраля в квартиру потерпевшей, расположенную в одном из домов по улице Шолохова, ворвались двое мужчин. Вымогая деньги за якобы имеющийся у ее сына долг, злоумышленники нанесли пожилой женщине телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Деньги женщина так и не отдала, тогда злоумышленники забрали из квартиры ценности на сумму 75 тысяч рублей, после чего скрылись. Пострадавшая была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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