Пассажиры метро подняли с путей потерявшую сознание женщину

Читатель M24.ru Иван сообщил, что на станции метро "Красносельская" пассажиры поезда подняли с путей женщину, потерявшую сознание.

Инцидент произошел утром 6 октября. Пассажирка упала на пути, но двое молодых людей успели поднять ее до прибытия поезда.

