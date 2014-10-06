Форма поиска по сайту

06 октября 2014, 16:46

Транспорт

Пассажиры метро подняли с путей потерявшую сознание женщину

Читатель M24.ru Иван сообщил, что на станции метро "Красносельская" пассажиры поезда подняли с путей женщину, потерявшую сознание.

Инцидент произошел утром 6 октября. Пассажирка упала на пути, но двое молодых людей успели поднять ее до прибытия поезда.

