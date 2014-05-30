Список улиц платной парковки с 1 августа

Улицы, где платная парковка может появиться уже в августе:

1. 1905 года ул.

2. Александра Невского пер.

3. Антонова-Овсеенко ул.

4. Баррикадная ул.

5. Брестская 1-я ул

.

6. Брестская 2-я ул.

7. Васильевская ул.

8. Весковский пер.

9. Гашека ул.

10. Глубокий пер.

11. Грузинская Большая ул.

12. Грузинский Вал ул.

13. Девятинский Большой пер.

14. Долгоруковская ул.

15. Дружинниковская ул.

16. Заморенова ул.

17. Звенигородская 2-я ул.

18. Капранова пер.

19. Кондратьевский Большой пер.

20. Конюшковская ул.

21. Красина ул.

23. Красная Пресня ул.

24. Краснопресненская наб.

25. Кудринский пер.

26. Лесная ул.

27. Макеева Сергея ул.

28. Миусская 1-я ул.

29. Миусская 2-я ул.

30. Миусская пл.

31. Миусский пер.

32. Невского Александра ул.

33. Николаева ул.

34. Николоваганьковский пер.

35. Новинский пер.

36. Нововаганьковский пер.

37. Новослободская ул.

38. Оружейный пер.

39. Предтеченский Большой пер.

40. Предтеченский Верхний пер.

41. Предтеченский Малый пер.

42. Пресненский пер.

43. Прокудинский пер.

44. Пыхов-Церковный пр-д

45. Рочдельская ул.

46. Северьяновой Анны ул.

47. Тверская-Ямская 2-я ул.

48. Тверская-Ямская 3-я ул.

49. Тверская-Ямская 4-я ул.

50. Тверской-Ямской 1-й пер.

51. Тверской-Ямской 2-й пер.

52. Тишинская пл.

53. Трехгорный Большой пер.

54. Трехгорный Вал ул.

55. Трехгорный Малый пер.

56. Трехгорный Средний пер.

57. Фадеева ул.

58. Чаянова ул.

59. Шмитовский проезд (от 1905 года до Трехгорного Вала)

60. Юлиуса Фучика ул.

61. Арбат Новый ул.

62. Бородинская 1-я улица

63. Бородинская 2-я улица

64. Брянская ул.

65. Брянский 2-й пер.

66. Бутырский Вал ул.

67. Волков пер.

68. Грузинская Малая ул.

69. Грузинская пл.

70. Декабрьская Большая ул.

71. Дорогомиловская Большая ул.

72. Дорогомиловская Малая ул.

73. Дорогомиловской Заставы площадь

74. Дохтуровский пер.

75. Дунаевского ул.

76. Живова Анатолия ул.

77. Звенигородский 2-й пер.

78. Звенигородский 4-й пер.

79. Звенигородское ш.

80. Земельный 1-й пер.

81. Зоологическая ул.

82. Зоологический пер.

83. Карелин пр-д

84. Киевская ул.

85. Климашкина ул.

86. Кондратьевский Средний пер.

87. Костикова ул.

88. Красногвардейская 3-я ул.

89. Красногвардейский б-р

90. Кутузовский пер.

91. Лесной 1-й пер.

92. Лесной 2-й пер.

93. Лесной 3-й пер.

94. Лесной 4-й пер.

95. Литвина-Седого ул.

96. Можайский Вал ул.

97. Можайский пер.

98. Невольный пер.

99. Николощеповский 1-й пер.

100. Новолесной пер.

101. Новопесковский Малый пер.

102. Новопресненский пер.

103. Платовская ул.

104. Подвойского ул.

105. Порядковый пер.

108. Пресненский Вал ул.

107. Приютский пер.

108. Проезд (от д.30/32 по Кутузовскому проспекту)

109. Проточный пер.

110. Прямой пер.

111. Раевского ул.

112. Расторгуевский пер.

113. Смоленская наб.

114. Смоленский 1-й пер.

115. Смоленский 2-й пер.

116. Смоленский 3-й пер.

117. Столярный пер.

118. Стрельбищенский пер.

119. Студенческая ул.

120. Тишинский Большой пер.

121. Тишинский Малый пер.

122. Тишинский Средний пер.

123. Триумфальная площадь

124. Угловой пер.

125. Украинский б-р

126. Ходынская ул.

127. Хользунова пер.

128. Черногрязская 2-я ул.

129. Шевченко Тараса наб.

130. Шломина пр-д

131. Шубинский пер.

Список улиц, где будет запрещена парковка:

1. Малый Конюшковский пер.

2. Большой Конюшковский пер.



3. Грузинский пер.

4. Электрический пер.

5. пл. России Свободной

6. пл. Краснопресненская застава

7. Красина пер.

8. Весковский тупик

9. 1-я Тверская-Ямская улица

10. пл. Тверской Заставы

11. Новолесная улица

12. Горлов тупик

13. пл. Киевского вокзала

14. Кутузовский проспект (Дорогомилово, Фили-Давыдково)

15. 6-й Можайский пер.

16. Потылиха ул.

17. проезд от дома 26 по Кутузовскому проспекту

18. Резервный проезд

19. Бережковская набережная

20. Смоленская-Сенная пл

21. Смоленская улица

22. Панфиловский пер.

23. Большой Новопесковский пер.

24. 2-й Николощеповский пер.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!