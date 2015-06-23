Места возможных платных парковок в ЮВАО

Адреса платных парковок, представленные префектурой ЮВАО:

Сормовская ул, д. 8

Волгоградский пр. вл.121

Зеленодольская вл.33

Зеленодольская вл.38

Зеленодольская вл.40

Рождественская ул., д.15

Машиностроения 2-я ул.

1-й Южнопортовый пр.

Рязанский проспект, вл.16

Рязанский проспект (дублер в сторону области) от вл.20 до вл.24

Рязанский проспект, вл.28 (напротив бизнесцентра), вл.30/15

Улицы, представленные муниципальными депутатами:

Саранская улица, дом 7.

Самаркандский бульвар.

Улица 1-я Вольская, дом 26

Рождественская улица, дом 15

Проспект Защитников Москвы

Авиамоторная, дом 10

Авиамоторная, владение 39

Улица 7-я Кожуховская

Улица Новоостаповская

Проезд АЗЛК

Волгоградский проспект в районе д.26А

Улица Трофимова

Улица 2-я Машиностроения

1-й Южнопортовый проезд

1-й Дубровский проезд