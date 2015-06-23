Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

23 июня 2015, 18:29

Места возможных платных парковок в ЮВАО

парковки улицы платные парковки

Адреса платных парковок, представленные префектурой ЮВАО:

Сормовская ул, д. 8

Волгоградский пр. вл.121

Зеленодольская вл.33

Зеленодольская вл.38

Зеленодольская вл.40

Рождественская ул., д.15

Машиностроения 2-я ул.

1-й Южнопортовый пр.

Рязанский проспект, вл.16

Рязанский проспект (дублер в сторону области) от вл.20 до вл.24

Рязанский проспект, вл.28 (напротив бизнесцентра), вл.30/15

Улицы, представленные муниципальными депутатами:

Саранская улица, дом 7.

Самаркандский бульвар.

Улица 1-я Вольская, дом 26

Рождественская улица, дом 15

Проспект Защитников Москвы

Авиамоторная, дом 10

Авиамоторная, владение 39

Улица 7-я Кожуховская

Улица Новоостаповская

Проезд АЗЛК

Волгоградский проспект в районе д.26А

Улица Трофимова

Улица 2-я Машиностроения

1-й Южнопортовый проезд

1-й Дубровский проезд

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать