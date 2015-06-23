Места возможных платных парковок в ЮВАО

23 июня 2015, 18:29
Адреса платных парковок, представленные префектурой ЮВАО:
Сормовская ул, д. 8
Волгоградский пр. вл.121
Зеленодольская вл.33
Зеленодольская вл.38
Зеленодольская вл.40
Рождественская ул., д.15
Машиностроения 2-я ул.
1-й Южнопортовый пр.
Рязанский проспект, вл.16
Рязанский проспект (дублер в сторону области) от вл.20 до вл.24
Рязанский проспект, вл.28 (напротив бизнесцентра), вл.30/15
Улицы, представленные муниципальными депутатами:
Саранская улица, дом 7.
Самаркандский бульвар.
Улица 1-я Вольская, дом 26
Рождественская улица, дом 15
Проспект Защитников Москвы
Авиамоторная, дом 10
Авиамоторная, владение 39
Улица 7-я Кожуховская
Улица Новоостаповская
Проезд АЗЛК
Волгоградский проспект в районе д.26А
Улица Трофимова
Улица 2-я Машиностроения
1-й Южнопортовый проезд
1-й Дубровский проезд
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: