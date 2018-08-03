Сыр "ВДНХ" представят гостям фестиваля в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый вид сыра представят гостям сырного фестиваля на ВДНХ. Его назовут в честь выставки, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он пообещал, что приготовление нового вида сыра станет одним из наиболее ярких событий фестиваля.
По словам Немерюка, в столичном регионе активно развивается сыроварение. Продукцию фермеров поставляют в магазины. Она также широко представлена на ярмарках и городских гастрономических фестивалях.
Немерюк отметил, что помимо нового вида сыра, на мероприятии, которое пройдет на ВДНХ с 3 по 5 августа, можно будет попробовать более 400 видов сырной продукции. "Специально для этого мероприятия более 100 сыроваров со всей России сварили около 15 тонн сыра", – цитирует главу ведомства Агентство "Москва".
Как рассказал Немерюк, для гостей фестиваля также подготовили бесплатные лекции о сыроварении и истории сыра, творческие и кулинарные мастер-классы. А во время акции "счастливые международные часы" сыры, приготовленные по рецептам различных стран: итальянские, греческие, грузинские, французские, – предложат продегустировать и приобрести со значительными скидками.
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