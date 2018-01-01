Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Оркестр Дедов Морозов выступит в Парке Победы с 1 по 3 января, сообщили в пресс-службе зоны отдыха.

Концерты пройдут с 15:00 до 21:00. Запланирована также программа аниматоров, выступление кавер-группы, научное шоу. "В составе группы 10 музыкантов, которые играют на музыкальных инструментах и при этом танцуют", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

В концертной программе примет участие фольклорный ансамбль "Поляни", состоится кулинарное шоу, пройдут различные мастер-классы.

Столица отметила Новый год, теперь горожан ожидает разнообразная праздничная программа в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и других традиционных акций, например, бесплатная работа городских музеев.

Главной темой зимнего фестиваля стал театр. В этом году мероприятие выделило авторитетное издание из США, включив столицу в пятерку самых интересных городов для путешествий в холодный сезон.

Посмотреть расписание мероприятий, чтобы составить собственную программу развлечений можно в сецпроекте портала Москва 24.