Маршрут эстафеты паралимпийского огня будет представлен в столице

7 марта в столице состоится презентация маршрута эстафеты паралимпийского огня и официальных пиктограмм Паралимпийских игр. Дата выбрана не случайно, ровно через год в Сочи стартуют Паралимпийские игры-2014.

Праздничные мероприятия пройдут в четверг на Красной площади, сообщает "Р-Спорт".

В Сочи 6 марта пройдет очередное тестовое соревнование - финал Кубка мира Международного паралимпийского комитета по горнолыжному спорту.

Паралимпиада пройдет с 7 по 16 марта 2014 года. В ней примут участие 1350 спортсменов. В пяти видах спорта будет разыграно 72 комплекта наград.