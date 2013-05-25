В Александровском саду открыли памятник великомученику Гермогену

Памятник патриарху Московскому и всея Руси Гермогену. Фото: patriarchia.ru

25 мая в столице прошла торжественная церемония открытия памятника великомученику Гермогену. Освятил его патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Открыть памятник должны были еще в 1913 году, но тогда помешала Первая мировая война. В итоге его открытие приурочили 100-летию прославления патриарха Московского и всея Руси Гермогена.

Памятник установили в Александровском саду у стен Московского Кремля. Помимо патриарха Кирилла в церемонии открытия принял участие патриарх Иерусалимский Феофил.

"Сегодня мы празднуем 100-летие со дня прославления святителя Гермогена. И я благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта", - заявил патриарх Кирилл.