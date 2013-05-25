25 мая 2013, 23:05Культура
В Александровском саду открыли памятник великомученику Гермогену
Памятник патриарху Московскому и всея Руси Гермогену. Фото: patriarchia.ru
25 мая в столице прошла торжественная церемония открытия памятника великомученику Гермогену. Освятил его патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Открыть памятник должны были еще в 1913 году, но тогда помешала Первая мировая война. В итоге его открытие приурочили 100-летию прославления патриарха Московского и всея Руси Гермогена.
Памятник установили в Александровском саду у стен Московского Кремля. Помимо патриарха Кирилла в церемонии открытия принял участие патриарх Иерусалимский Феофил.
"Сегодня мы празднуем 100-летие со дня прославления святителя Гермогена. И я благодарю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта", - заявил патриарх Кирилл.
Патриарх был ярым противником оккупации России Польшей, за что был заточен в Чудов монастырь, где его морили голодом. В итоге его мольбы были услышаны, а сам он принял мученическую смерть.
Сайты по теме