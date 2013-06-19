Форма поиска по сайту

19 июня 2013, 15:57

Культура

На Поклонной горе появится памятник фронтовой собаке

На Поклонной горе в Москве 21 июня откроется памятник "Фронтовая собака". В церемонии примет участие министр культуры России Владимир Мединский.

"Во время Великой Отечественной войны более 60 тысяч четвероногих бойцов несли службу на всех фронтах, защищая страну от врага", - сообщает пресс-служба Центрального музея Великой Отечественной войны.

В частности, ездовые собаки доставляли боеприпасы на передовую, собаки-санитары вывозили с поля боя раненых, а собаки-саперы обследовали тысячи километров на территории СССР и в странах Европы.

