В Москве поставят памятник атаману Платову

Памятник герою Отечественной войны 1812 года казацкому атаману Матвею Платову будет установлен в Москве. Такое решение приняла во вторник комиссия Мосгордумы по монументальному искусству.

Памятник появится в Краснокурсантском сквере в Лефортово, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тем не менее, комиссия не одобрила представленный проект монумента.

"Идею и место мы поддерживаем, художественное решение должно быть определено на открытом конкурсе", - сказал председатель комиссии Лев Лавренов

Кроме того, комиссия поддержала идею возведения памятного знака в месте захоронения трехсот воинов-участников Бородинского сражения возле дома 28 на Кутузовском проспекте.