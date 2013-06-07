На Ходынском поле установят памятник легендарному летчику Водопьянову

До конца июня на Аллее летчиков-героев на Ходынском поле откроется памятник легендарному летчику Михаилу Водопьянову. Уже завершены работы по подготовке площадки для установки монумента. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Статуя летчика представляет собой бронзовую фигуру высотой 3,3 метра, установленную на полутораметровом трехступенчатом гранитном постаменте. Скульптуру и прилегающую территорию будут освещать специально установленные светильники.

Напомним, Михаил Водопьянов совершил первое в истории приземление на льды Северного полюса в 1936 году, а также открыл воздушный путь на Сахалин, принимал участие в спасении экипажа и пассажиров советского корабля "Челюскин", совершал ответственные вылеты во время Великой отечественной войны.

Скульптурная композиция подчеркивает основное достижение летчика. Ледяная глыба символизирует бесстрашие перед встречающимися на пути трудностями, а круглое основание – верхнюю часть земного шара. Центральное расположение скульптуры на основании указывает на тот факт, что Водопьянов покорил именно Северный полюс.