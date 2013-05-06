Активисты Детского движения проведут акцию "Рубежи Славы"

В Александровском саду 7 мая состоится детско-юношеская патриотическая акция "Рубежи Славы". В 8.00 у могилы Неизвестного Солдата пройдет торжественный митинг и возложение цветов. А затем ребята посетят генеральную репетицию Парада Победы на Красной площади.

В праздничной линейке примут участие 1200 юных москвичей: активисты Детского движения, Московской детской общественной организации "Содружество", воспитанники кадетских школ, ребята из поисковых отрядов, члены школьных музеев Боевой Славы, участники акции Общественного патроната над памятниками и захоронениями.

После репетиции парада, в 12.00, на автопоездах Памяти активисты отправятся на рубежи обороны Москвы. Они посетят музейный комплекс Танка Т-34, памятники и братские могилы воинов-панфиловцев, подольских курсантов и саперов. Ребята проведут торжественные линейки и возложат цветы к мемориалам.

В церемонии также примет участие председатель Комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков и депутаты Мосгордумы.