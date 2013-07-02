Памятник-обелиск революционерам в Александровском саду отреставрируют

Памятник революционерам в Александровском саду отреставрируют

Памятник революционерам и мыслителям в Александровском саду будет отреставрирован, он вернется на свое место к 4 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь Управделами президента Виктор Хреков.

Изначально обелиск был посвящен 300-летию Дома Романовых, но в 1918 году был переделан и перенесен на другое место. В результате памятник накренился, уточнил он.

Созданная при Министерстве культуры специальная рабочая группа пришла к выводу, что обелиск необходимо реставрировать.