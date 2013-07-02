Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля 2013, 17:55

Культура

Памятник-обелиск революционерам в Александровском саду отреставрируют

Памятник революционерам в Александровском саду отреставрируют

Памятник революционерам и мыслителям в Александровском саду будет отреставрирован, он вернется на свое место к 4 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь Управделами президента Виктор Хреков.

Изначально обелиск был посвящен 300-летию Дома Романовых, но в 1918 году был переделан и перенесен на другое место. В результате памятник накренился, уточнил он.

Созданная при Министерстве культуры специальная рабочая группа пришла к выводу, что обелиск необходимо реставрировать.

памятники реставрация Александровский сад культурное наследие

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика