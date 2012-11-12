Глава новостной службы ВВС и ее заместитель подали в отставку

Еще два руководителя британского канала ВВС ушли в отставку после скандала вокруг программы Newsnight. Свои посты покинули глава новостной службы Хелен Боуден и ее заместитель Стив Митчелл, сообщает Русская служба ВВС.

Напомним, 11 ноября стало известно об отставке генерального директора ВВС Джорджа Энтуисла.

Скандал произошел после выпуска Newsnight от 2 ноября. Гостем программы стал бывший воспитанник детского дома в Уэльсе, который рассказал о сексуальном насилии над ним и другими детьми со стороны высокопоставленного политика. Макэлпайн категорически опроверг эти обвинения, а депутаты британской Палаты общин заявили, что компании необходимо тщательнее проверять информацию, чтобы не потерять репутацию.