07 октября 2013, 13:46

Общество

Стадион "Локомотив" оказался не готов к отопительному сезону

В результате проверки прокуратура выявила нарушения в подготовке к отопительному сезону на старом стадионе "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба управы Басманного района.

В ходе проверки сооружения на Новорязанской улице выявлены нарушения сроков выполнения опрессовки системы отопления, а также установки водонагревателей и иного оборудования для центрального теплового пункта стадиона. В адрес начальника дирекции социальной сферы Московской железной дороги внесено представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Кроме того, директор стадиона привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему также предписано в кратчайшие сроки завершить все работы по подготовке арены к отопительному сезону.

отопительный сезон нарушения отопление стадион Локомотив

