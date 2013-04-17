Более 1300 жителей деревни Давыдово остались без холодной воды

Без холодной воды в подмосковной деревне Давыдово в Орехово-Зуевском районе остались семь жилых домов и более 1300 местных жителей. Авария на местном трубопроводе случилась днем в среду 17 апреля, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Причиной происшествия стала высокой степень износа инженерных сетей: повредился чугунный трубопровод холодного водоснабжения диаметром 200 мм.

На месте аварии работают две бригады, ведутся работы по раскопке трубопровода и откачке воды из котлована. Жителей пострадавших домов обеспечивают питьевой водой.