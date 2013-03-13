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13 марта 2013, 21:31

МО

Около 6 тысяч жителей Подмосковья остались без воды из-за аварии

В среду вечером из-за аварии отключилось водоснабжение в поселке Калинец Наро-Фоминского района Подмосковья.

Без воды остались 12 девятиэтажных жилых домов и 21 пятиэтажный жилой дом, в которых проживает около 6 тысяч человек, в том числе 1 200 детей.

На месте происшествия работают ремонтно-восстановительные бригады. Ориентировочное время восстановления подачи горячей и холодной воды 23.00, сообщили в МЧС.

Причины аварии пока неизвестны.

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