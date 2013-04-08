08 апреля 2013, 23:49Город
Жители подмосковной Балашихи провели несколько часов без горячей воды
Жители подмосковного города Балашиха провели несколько часов без горячей воды. В зоне отключения оказались 35 жилых домов с населением 17 тысяч человек.
Сообщение об отключении водоснабжения поступило в службу МЧС в 18.30. Выяснилось, что прорвало канализационный коллектор. Горячей воды лишились жители 35 домов. Социально значимые объекты - школы, детские сады, больницы - в зону отключения не попали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью.
На место аварии выехали сотрудники МЧС. В 20.00 им удалось ликвидировать последствия аварии и восстановить водоснабжение.
