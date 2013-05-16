Часть домов микрорайона Отрадное осталась без света

Жители одного из микрорайонов на северо-востоке столицы сообщили сетевому изданию M24.ru об отключении света в нескольких домах.

"В микрорайоне Отрадное отключили свет в нескольких домах", - сообщают читатели M24.ru

По их словам, попытки дозвониться в управляющую компанию пока не увенчались успехом, так как на линии постоянно занято.

Причины отключения уточняются.

