Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2013, 20:28

Происшествия

Часть домов микрорайона Отрадное осталась без света

Жители одного из микрорайонов на северо-востоке столицы сообщили сетевому изданию M24.ru об отключении света в нескольких домах.

"В микрорайоне Отрадное отключили свет в нескольких домах", - сообщают читатели M24.ru

По их словам, попытки дозвониться в управляющую компанию пока не увенчались успехом, так как на линии постоянно занято.

Причины отключения уточняются.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

отключение света новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика